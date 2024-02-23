Лунин оценил игру Беллингема в «Реале»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мнением об игре полузащитника команды Джуда Беллингема в текущем сезоне.

«Все немного приофигели, мистер говорил, что это что-то в диковинку. Никто не думал и не ставил никакие задачи, что он должен там забивать. Уже там сколько, не знаю, 17 он забил», - передает слова Лунина ютуб-канал «Трендец».

Напомним, что Беллингем пополнил ряды «королевского» клуба летом прошлого года. Он перешел из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

В текущем сезоне англичанин сыграл 29 матчей, в которых отметился 20 голами и восемью ассистами.