«Бетис» вылетел из Лиги конференций

Севильский «Бетис» завершил свой путь в Лиге конференций УЕФА на первом же раунде. Испанский клуб не смог совладать с загребским «Динамо» - и проиграл хорватам по сумме двух встреч.
Первая, что состоялась неделю назад в Севилье, завершилась минимальной победой динамовцев. А во второй, что прошла вечером четверга в Хорватии, команды обменялись голами, но на большее способны не были – 1:1. В итоге «Динамо» продолжит свой путь в 1/8 финала третьего по значимости еврокубка, а «Бетису» предстоит играть остаток сезона исключительно в Ла Лиге. Сейчас у севильской команды в ней, к слову, лишь седьмое место и 39 набранных очков.
Протокол игры
|Динамо Загреб
|1:1
|Бетис
|38' Бакамбу Седрик (0:1)
|(1:1) Канеко Такуро 59'
Невистич Иван • Ристовски Стефан • Берноэр Максим • Теофил-Катерин Кевин • Перкович Мауро • Мишич Йосип • Сучич Петар 90' ( Халилович Тибор ( 90') • Канеко Такуро 75' ( Шпикич Дарио ( 75') • Батурина Мартин • Ходжа Арбер 86' ( Куленович Сандро ( 86') • Петкович Бруно 40'
Запасные: Загорац Даниэль • Цветко Иван • Врбанчич Лука • Шутало Бошко • Живкович Морено • Видович Габриэль
Силва Руи • Руибаль Айтор 56' 70' ( Родри Родриго ( 70') • Риад Чади • Рока Марк • Миранда Хуан 79' ( Плегесуэло Хави ( 79') • Джонни • Карвалью Вилльям • 69'Диао Ассане 60' ( Бельерин Эктор ( 60') • Фекир Набиль • Эззалзули Абде • Бакамбу Седрик 46' ( Виллиан Жозе ( 46')
Запасные: Фернандес Кике • Сорроче Хинес • Вьейтес Франсиско • Браво Клаудио
22 февраля. Стадион "Максимир" (Загреб).
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