«Бетис» вылетел из Лиги конференций

Севильский «Бетис» завершил свой путь в Лиге конференций УЕФА на первом же раунде. Испанский клуб не смог совладать с загребским «Динамо» - и проиграл хорватам по сумме двух встреч.

Первая, что состоялась неделю назад в Севилье, завершилась минимальной победой динамовцев. А во второй, что прошла вечером четверга в Хорватии, команды обменялись голами, но на большее способны не были – 1:1. В итоге «Динамо» продолжит свой путь в 1/8 финала третьего по значимости еврокубка, а «Бетису» предстоит играть остаток сезона исключительно в Ла Лиге. Сейчас у севильской команды в ней, к слову, лишь седьмое место и 39 набранных очков.