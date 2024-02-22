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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» вылетел из Лиги конференций

22 Февраля 2024 • 23:07 Комментировать

Севильский «Бетис» завершил свой путь в Лиге конференций УЕФА на первом же раунде. Испанский клуб не смог совладать с загребским «Динамо» - и проиграл хорватам по сумме двух встреч.

Первая, что состоялась неделю назад в Севилье, завершилась минимальной победой динамовцев. А во второй, что прошла вечером четверга в Хорватии, команды обменялись голами, но на большее способны не были – 1:1. В итоге «Динамо» продолжит свой путь в 1/8 финала третьего по значимости еврокубка, а «Бетису» предстоит играть остаток сезона исключительно в Ла Лиге. Сейчас у севильской команды в ней, к слову, лишь седьмое место и 39 набранных очков.

Протокол игры  
Динамо Загреб 1:1 Бетис
    38' Бакамбу Седрик (0:1)
(1:1) Канеко Такуро 59'    
Невистич Иван Ристовски Стефан Берноэр Максим Теофил-Катерин Кевин Перкович Мауро Мишич Йосип Сучич Петар   90' (Халилович Тибор (   90') Канеко Такуро   75' (Шпикич Дарио (   75') Батурина Мартин Ходжа Арбер   86' (Куленович Сандро (   86') Петкович Бруно   40'
Запасные: Загорац Даниэль Цветко Иван Врбанчич Лука Шутало Бошко Живкович Морено Видович Габриэль
Силва Руи Руибаль Айтор   56'   70' (Родри Родриго (   70') Риад Чади Рока Марк Миранда Хуан   79' (Плегесуэло Хави (   79') Джонни Карвалью Вилльям   69' Диао Ассане   60' (Бельерин Эктор (   60') Фекир Набиль Эззалзули Абде Бакамбу Седрик   46' (Виллиан Жозе (   46')
Запасные: Фернандес Кике Сорроче Хинес Вьейтес Франсиско Браво Клаудио
22 февраля. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

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