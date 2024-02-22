Романо: Куртуа добился прогресса в восстановлении после травмы

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прогрессирует в восстановлении от тяжёлой травмы колена.

Как пишет в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо, ощущения от восстановления вратаря с момента как он начал тренироваться с партнёрами по команде только положительные. И это даже несмотря на то, что речь идёт про минимум упражнений с коллективом.

Тем не менее, мадридский клуб не будет настаивать на его скорейшем возвращении на поле — это может произойти где-то в апреле, если все пойдет по плану, добавляет Романо.

Куртуа, напомним, в этом сезоне не провёл ещё ни одного матча. Ворота «Реала» во время его отсутствия защищают Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин.

Названа дата возвращения Куртуа к полноценным тренировкам с «Реалом»