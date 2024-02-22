Хави доволен прогрессом Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес доволен тем, как прогрессирует полузащитник команды Педри. Об этом на своих страницах сообщает Diario AS.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Трудовой договор Педри с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

После 25 туров «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка.