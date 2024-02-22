Тчуамени — об игре за «Реал»: «Куда бы вы ни пошли, люди вас узнают»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о выступлении за «сливочных».

«Реал» Мадрид — самый крупный и известный клуб в стране. Куда бы вы ни пошли, люди вас узнают», — приводит слова Тчуамени Madrid Zone.

24-летний француз выступает за «Реал» с лета 2022 года. В текущем сезоне Тчуамени принял участие в 26 встречах с учетом всех турниров, в которых два раза смог поразить ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тчуамени в 90 миллионов евро.

После 25 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в копилке 62 набранных очка.