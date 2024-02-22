Камавинга: «В детстве ты всегда думаешь о «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга признался, что в детстве болел за «сливочных».

«В детстве ты всегда думаешь о «Реале». Болельщики есть повсюду, а Франция – страна, любящая футбол», — цитирует Камавинга Madrid Zone.

Напомним, 21-летний хавбек выступает за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне он появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.

По итогам 25 туров подопечные Карло Анчелотти располагаются на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. В настоящий момент на счету «сливочных» 62 зачетных балла.

25 февраля «Реал» примет у себя дома «Севилью». Игра 26-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 23:00 по мск.