Камавинга: «Играть с Тчуамени – это потрясающе»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга поделился комментарием о своём партнёре по команде Орельене Тчуамени.

«Играть с Тчуамени – это большое удовольствие. Поскольку он француз, мы одного возраста и играем на одной позиции. Играть вместе за «Реал» и сборную Франции – это потрясающе. У нас прекрасные отношения», — приводит слова Камавинга Madrid Zone.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два ассиста.

На счету Тчуамени 26 выходов на поле, два забитых мяча и одна результативная передача.

После 25 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка.