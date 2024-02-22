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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга: «Играть с Тчуамени – это потрясающе»

22 Февраля 2024 • 20:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга поделился комментарием о своём партнёре по команде Орельене Тчуамени.

«Играть с Тчуамени – это большое удовольствие. Поскольку он француз, мы одного возраста и играем на одной позиции. Играть вместе за «Реал» и сборную Франции – это потрясающе. У нас прекрасные отношения», — приводит слова Камавинга Madrid Zone.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два ассиста.

На счету Тчуамени 26 выходов на поле, два забитых мяча и одна результативная передача.

После 25 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 62 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Орельен Тчуамени ещё теги

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