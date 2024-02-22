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Мадридский «Реал» вручил звезде НБА памятный подарок

22 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать

Мадридский «Реал» подарил словенскому баскетболисту Луке Дончичу памятный подарок. Об этом сам Лука с радостью сообщает в своей социальной сети.

Так, Дончич получил свежую игровую майку «сливочных» образца текущего сезона. На ней – фамилия Дончича на спине, а под фамилией красуется 73-й игровой номер. Помимо этого, вся ткань усеяна автографами игроков мадридского клуба.

24-летний словенский футболист уже шесть лет играет в НБА за клуб «Даллас Мэверикс», однако с 2015 по 2018 годы он играл за баскетбольную команду мадридского «Реала», в сезоне-2017/18 со «сливочными» Лука стал победителем Евролиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Дончич
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