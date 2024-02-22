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Больно, когда низвергают кумиров: Эссе на приговор Дани Алвесу

22 Февраля 2024 • 17:25 Комментировать (3)

Дани Алвес приговорён к тюремному сроку. Один из ярких игроков своего поколения официально стал преступником. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится эмоциями.

Футбол – это эмоции. Мы смотрим его, радуемся и расстраиваемся и, конечно, сопереживаем тем исполнителям, чья игра нас восхищает. Порой мы очень сильно проникаемся футболистами за то, что они показывают на поле. К сожалению, далеко не всегда хороший игрок равняется хорошему человеку. Тем больнее бывает, когда эти две сущности жёстко сталкиваются друг с другом. Когда хороший футболист оказывается по-настоящему плохим человеком.

Дани Алвес – это игрок поколения, карьера которого целиком прошла на моих глазах. Я люблю смотреть всевозможные молодёжные турниры. На них редко бывает футбол высокого уровня, если оценивать игру с точки зрения тактики. Зато на таких турнирах всегда много эмоций, много свежести. И чего греха таить, есть в этом личный снобизм – замечать талантливых игроков, «пока это не стало мейнстримом», а потом следить за их карьерой.

Я помню чемпионат мира-2003 до 20 лет, который прошёл в ОАЭ, где была классная сборная Бразилии. На том турнире ярко себя показали Даниэл Карвалью и Дуду, которые позже перебрались в московский ЦСКА. Первый там и вовсе выглядел как будущая мировая звезда. Играл в команде Нилмар, который не смог полностью себя реализовать, и яркий Дагоберто, так и не перебравшийся в Европу. Фернандиньо и Адриано из того состава как раз построили успешную карьеру, выступая за «Манчестер Сити» и «Барселону», но на том турнире лично мне они не так запомнились.

А вот Дани Алвес, у которого в ту пору на футболке было написано просто «Даниэл», был настоящий звездой. Он просто разрывал фланг, раздавая голевые передачи. Алвес не зря был признан одним из лучших игроков турнира. Следить за его карьерой было одно удовольствие. И тем больнее стали новости, что тот парнишка, который на глазах вырос в звезду, паренёк, которого ты давно приметил и чьей игрой восхищался, в итоге сделал то, что сделал.

К сожалению, оборотная сторона успеха в футболе в том, что многих это развращает. Деньги, известность, к счастью, не всегда, но нередко приводят к вседозволенности. Первой реакцией на появление новости об обвинении Алвеса в изнасиловании было неверие. Ну не мог же он! Он же был хорошим футболистом. Но хороший футболист не всегда хороший человек.

В России примерно подобные эмоции сейчас испытывают болельщики «Спартака». Не хочется верить, что судебное решение относительно Промеса реальное. Хочется цепляться за какие-то оправдания, искать в вердикте злой умысел. Просто не хочется верить, что кумир способен на злодеяние.

К сожалению, Алвес не первый и не последний в списке великих футболистов, кто совершил или ещё совершит ужасающий поступок. От этого он не стал хуже играть в футбол, не лишился титулов, и это не сотрёт те положительные эмоции, которые он вызывал своими действиями на поле в течение долгих лет. Вот только сыну теперь о Дани Алвесе рассказывать не захочется.

Хороший был футболист, да вот человек плохой.

Суд вынес приговор: Дани Алвес будет сидеть в тюрьме

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Ла Лига ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Артур Измаилов
22 Февраля 2024 в 18:18
статейка дно! давайте еще про чикотило
Артур Измаилов
22 Февраля 2024 в 18:17
Поделом! Когда то насиловал он, а щас насилуют его самого, насильников нигде не жалуют! Чтоб он сдох в муках от тройного проникновения!)))
ингерман
22 Февраля 2024 в 17:45
ай.. прочетали с интересам.. благодарствуйте.. тока про шпартача мона было не писать..
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