Хави оценил нынешнюю форму Левандовски

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил нынешнюю форму нападающего Роберта Левандовски. В последних четырёх матчах во всех турнирах 35-летний поляк отметился пятью забитыми голами.

«Левандовски – прирождённый лидер. Он в отличной форме и забивает голы. Роберт очень помогает команде», – сказал Хави на пресс-конференции после ничьи с «Наполи» (1:1) в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Левандовски открыл счёт во вчерашнем поединке против «Наполи», но «Барселона» не смогла удержать победный счёт. В чемпионате Испании на счету Роберта 12 забитых голов. Контракт поляка с каталонцами рассчитан до лета 2025 года.