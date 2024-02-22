​Неймар с семьёй серьёзно помог Дани Алвесу

Неймар сделал всё, чтобы помочь Дани Алвесу, которого признали виновным в сексуальном насилии. Экс-защитник «Барселоны», как известно, получил 4 года и 6 месяцев тюрьмы. Сторона Алвеса будет обжаловать вердикт суда.

Как сообщает бразильский UOL, Неймар и его семья серьёзно помогли Дани Алвесу. Именно семья Неймара заплатила 150 тысяч евро компенсации жертве за причинённый ущерб. Кроме того, семья Неймара помогла Алвесу с адвокатами.

Дани Алвес был арестован в январе 2023 года. Скандальный инцидент с участием футболиста в ночном клубе Барселоны произошёл в конце 2022 года.