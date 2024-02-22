Хави: «Мы скучаем по «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что его команда скучает по своему домашнему стадиону «Камп Ноу», который ныне находится на реконструкции. Этот сезон «сине-гранатовые» проводят на «Олимпийском стадионе».

«Мы скучаем по «Камп Ноу». Атмосфера на «Олимпийском стадионе» совсем другая. Ответный матч с «Наполи» на «Камп Ноу» мог бы пройти абсолютно иначе», – предположил Хави на пресс-конференции после ничьи с «партенопеи» в первой игре ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Барселона» вернётся на «Камп Ноу» в следующем сезоне, но будет играть на этом стадионе при максимальной вместимости в 50%. Дело в том, что активная фаза работ к тому периоду ещё будет продолжаться.