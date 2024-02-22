Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» видит позитивный сигнал в возвращении Крооса в сборную Германии

22 Февраля 2024 • 16:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Мадридский «Реал» видит позитивный сигнал в решении полузащитника Тони Крооса вернуться в сборную Германии, чтобы помочь национальной команде на домашнем чемпионате Европы.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «королевского клуба» считают, что шансы продления контракта с 34-летним Тони заметно повысились. Напомним, действующее соглашение немецкого хавбека истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше Ла Лиги Кроос записал на свой актив один гол и семь результативных передач. «Реал» хотел бы оставить в составе ветерана, который выступает в «сливочной» футболке с 2014 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
16:38
«Реал» видит позитивный сигнал в возвращении Крооса в сборную Германии
16:27
Кроос принял решение вернуться в сборную Германии
15:32
Рюдигер возобновил тренировки с «Реалом»
15:18
Кепа впал в депрессию после того, как проиграл конкуренцию Лунину
14:24
Трансфер Мбаппе не повлияет на планы «Реала» на Эндрика
12:43
Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона
12:25
«Реал» в январе хотел арендовать защитника «Униона»
21 Февраля
23:40
Названа дата возвращения Куртуа к полноценным тренировкам с «Реалом»
21:40
Переход Эндрика в «Реал» не будет отложен до конца года
21:32
Рюдигер выбрал между Мбаппе и Холанном
20:04
Хоселу пропустил тренировку «Реала»
19:26
​Карвахаль и Камавинга пропустят матч «Реала» - апелляции отклонены
16:07
Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу»
16:03
Рамос рассказал, будет ли праздновать, если забьёт в ворота «Реала»
16:00
Рамос — о возвращении на «Сантьяго Бернабеу»: «Я буду чувствовать себя как дома»
15:57
Рамос: «Реал» всегда является фаворитом в каждом турнире»
20 Февраля
21:42
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
21:04
Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в истории «Реала»
16:10
Бенитес оценил работу Анчелотти в «Реале»
15:36
Модрич ответил Анчелотти, который хочет сделать хорвата своим ассистентом
11:40
Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ
19 Февраля
20:01
Деменко — о Мбаппе: Игрок такого уровня — это явное усиление для «Реала»
19:39
Булыкин: «Мбаппе добавит «Реалу» мощи, скорости и голов»
15:10
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
15:04
Азар оценил уровень Беллингема
15:00
Азар рассказал, есть ли у него конфликт с Кроосом
14:48
Азар: «Думаю, Зидан способен добиться успеха во главе сборной Англии»
14:15
Азар ответил, действительно ли у него плохие отношения с Анчелотти
11:46
Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»
11:25
Азар: «Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался»
10:59
Гиу: «Мы всегда хотим выиграть Ла Лигу, «Барселона» способна подвергнуть «Реал» давлению»
18 Февраля
23:49
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
19:15
​Два игрока «Реала» заработали дисквалификацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
17:18 · Испания. Ла Лига
Хави оценил нынешнюю форму Левандовски
17:16 · Испания. Ла Лига
​Неймар с семьёй серьёзно помог Дани Алвесу
17:12 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы скучаем по «Камп Ноу»
16:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» видит позитивный сигнал в возвращении Крооса в сборную Германии
16:27 · Германия. Бундеслига
Кроос принял решение вернуться в сборную Германии
16:20 · Испания. Ла Лига
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом»
16:18 · Испания. Ла Лига
​Гюлер может временно уйти из «Реала» летом
16:06 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте продлил контракт до 2026 года официально
15:58 · Испания. Ла Лига
​Осужденный Дани Алвес может запросить послабления весной 2025 года 2
15:45 · Испания. Ла Лига
Тарханов — о «Барселоне»: «С такой игрой сложно на что-то рассчитывать»
15:41 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне – о ничьей 1:1 с «Барселоной»: «Думаю, соперник заслужил забить второй гол»
15:32 · Испания. Ла Лига
Рюдигер возобновил тренировки с «Реалом»
15:18 · Испания. Ла Лига
Кепа впал в депрессию после того, как проиграл конкуренцию Лунину
14:41 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес обжалует приговор суда – ему назначили 4,5 года тюрьмы
14:38 · Испания. Ла Лига
Деку: «Де Йонг счастлив в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем