«Реал» видит позитивный сигнал в возвращении Крооса в сборную Германии

Мадридский «Реал» видит позитивный сигнал в решении полузащитника Тони Крооса вернуться в сборную Германии, чтобы помочь национальной команде на домашнем чемпионате Европы.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «королевского клуба» считают, что шансы продления контракта с 34-летним Тони заметно повысились. Напомним, действующее соглашение немецкого хавбека истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше Ла Лиги Кроос записал на свой актив один гол и семь результативных передач. «Реал» хотел бы оставить в составе ветерана, который выступает в «сливочной» футболке с 2014 года.