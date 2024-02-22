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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом»

22 Февраля 2024 • 16:20 Комментировать
Реал Сосьедад
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Вильярреал
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23.02 23:00

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящем матче с «Вильярреалом».

Стоит сказать, что в заявку сан-себастьянцев попал российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 27 матчах в составе испанской команды и записал на свой счет одну голевую передачу.

В пятницу, 23 февраля, «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Вильярреал» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

После 25 туров подопечные Иманоля Альгуасиля занимают шестое место в Ла Лиге, набрав 40 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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