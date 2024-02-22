​Гюлер может временно уйти из «Реала» летом

Полузащитник Арда Гюлер может покинуть «Реал» ближайшим летом. Футболист, которому на днях исполнится 19 лет, может отправиться в аренду в менее статусный клуб за игровой практикой.

Впрочем, как отмечает TodoFichajes, всё будет зависеть от позиции самого Гюлера. Для игрока приоритетным является вариант с продолжением выступлений за «Реал» - Арда ощущает поддержку главного тренера команды Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны таких клубов, как «Мальорка», «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад».

В сезоне 2023/2024 Арда Гюлер поучаствовал в пяти матчах «Реала» - игроку помешали травмы.