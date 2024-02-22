​Осужденный Дани Алвес может запросить послабления весной 2025 года

Бывшего игрока «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, признав виновным в сексуальном насилии. Алвес уже провёл в заключении больше года – он оказался за решёткой 20 января 2023-го.

После того, как Алвес пробудет в тюрьме два года и четыре месяца (в мае 2025 года), он может подать запрос на смягчение наказания – это предусмотрено пенитенциарной системой. Если Алвес будет хорошо себя вести в тюрьме, и футболист выплатит назначенную компенсацию, то запрос игрока могут удовлетворить. В таком случае Алвес может даже иногда покидать тюрьму. Об этом рассказывают испанские СМИ.

Ранее стало известно, что сторона Дани Алвеса будет обжаловать приговор.