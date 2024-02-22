Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тарханов — о «Барселоне»: «С такой игрой сложно на что-то рассчитывать»

22 Февраля 2024 • 15:45 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
1 1.40 X 4.90 2 7.40
24.02 18:15

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

По мнению специалиста, с такой невразумительной игрой «сине-гранатовым» будет сложно рассчитывать на что-то серьёзное.

«Мне не понравилась игра «Барселоны» с «Наполи». Осторожно играли футболисты каталонского клуба. С такой игрой команде сложно рассчитывать на что-то», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится 12 марта в Испании. Начало — в 23:00 по московскому времени. Отметим, что в последний раз каталонцы выигрывали Лигу чемпионов в 2015 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Тарханов

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
15:41
Джованни Симеоне – о ничьей 1:1 с «Барселоной»: «Думаю, соперник заслужил забить второй гол»
14:38
Деку: «Де Йонг счастлив в «Барселоне»
12:32
Кунде – о ничье с «Наполи»: «Учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна»
11:31
Кунде: «Я согласен с де Йонгом, СМИ действительно иногда лгут»
21 Февраля
19:08
Хави — претендент на звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге 3
16:23
«Барселона» уступает лишь одной команде по общей сумме зарплат футболистов
16:19
Тухель знал, что покинет «Баварию» в конце сезона, поэтому и предложил свои услуги «Барселоне»
15:14
Флик не является приоритетным кандидатом для «Барселоны»
14:45
Вальверде и Левандовски номинированы на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге
11:36
Хави: «Мы не виним СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость» 1
11:04
Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле
10:51
Делофеу: «Я был удивлён, что Хави объявил об уходе, но я его понимаю»
20 Февраля
22:17
Бергвалл – об обвинениях «Барселоны»: «Обо мне могут говорить что угодно» 1
21:34
«Барселона» следит за хавбеком «Штутгарта»
21:31
Эльгера – о Хави: «Он занимается самообманом и пытается убедить фанатов»
21:25
Френки де Йонг: «Я не зарабатываю 40 млн евро в год»
19:14
Заварзин выступил за трансфер Кварацхелии в «Барселону»
16:29
Гюндоган ответил, действительно ли игроки «Барселоны» испытывают стресс
16:17
Гюндоган рассказал, какие у него сейчас отношения с Гвардиолой
16:07
Гюндоган: «Был удивлён решением Хави, мне хотелось бы сделать для него больше»
15:04
Гюндоган высказался насчёт возможного назначения Флика в «Барселону»
14:07
Люк де Йонг: «Очень горд, что болельщики «Барселоны» пели моё имя на «Камп Ноу» 1
14:02
Люк де Йонг: «Прощание Месси с «Барселоной» прошло очень странно»
12:39
«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Баварии»
11:46
Романо оценил шансы на переход Альфонсо Дэвиса в «Барселону»
10:44
«ПСЖ» готов заплатить за де Йонга 60 миллионов евро
19 Февраля
16:41
Непомнящий: «Хвича когда-то говорил, что мечтает поиграть в «Барселоне»
15:54
Корнеев: «У «Барселоны» не хватит денег на Кварацхелию» 7
15:43
«Барселона» провела переговоры по трансферу защитника «Баварии»
15:15
Назначению де Дзерби в «Барселону» мешает одна проблема
14:28
Червиченко: «Кварацхелия — это не Месси, но тоже невысокий, быстрый и техничный»
13:38
Камоцци: «Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне»
13:00
Опытные игроки удивлены выступлениями Ямаля
12:51
«Барселона» определилась с парой центральных защитников на матч с «Наполи»
10:59
Гиу: «Мы всегда хотим выиграть Ла Лигу, «Барселона» способна подвергнуть «Реал» давлению»
10:08
«Тоттенхэм» будет рад купить Рафинью, но шпорам также интересен вингер из АПЛ
02:32
Роберто Мартинес посоветовал «Барселоне» игрока сборной Бельгии
01:29
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков
00:07
«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии 4
18 Февраля
16:28
Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»
14:31
Араухо рассказал, какие аспекты игры ему нужно улучшить
12:51
Араухо назвал своих главных кумиров
12:42
Араухо: «Я постоянно анализирую нападающих соперника»
12:18
Араухо: «Агент однажды сказал мне, что я перехожу в европейский топ-клуб, но я не знал, что это «Барселона»
11:57
Араухо: «Перейдя в «Барселону» я увидел в раздевалке звёзд, за которых играл в видеоиграх» 1
11:52
Араухо: «Барселона» страдает от экономических проблем, но к счастью, помогают молодые игроки» 1
11:30
Араухо: «Очень скучаю по Месси»
10:47
Араухо: «Готовлюсь к матчу с «Наполи» в обычном режиме»
10:24
Фрейша: «Сказал Лапорте, что Хави не должен был объявлять об уходе до конца сезона»
10:10
Президент «Барселоны» Лапорта ответил фанату, попросившего его подписать Мбаппе 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
15:58 · Испания. Ла Лига
​Осужденный Дани Алвес может запросить послабления весной 2025 года
15:45 · Испания. Ла Лига
Тарханов — о «Барселоне»: «С такой игрой сложно на что-то рассчитывать»
15:41 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне – о ничьей 1:1 с «Барселоной»: «Думаю, соперник заслужил забить второй гол»
15:32 · Испания. Ла Лига
Рюдигер возобновил тренировки с «Реалом»
15:18 · Испания. Ла Лига
Кепа впал в депрессию после того, как проиграл конкуренцию Лунину
14:41 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес обжалует приговор суда – ему назначили 4,5 года тюрьмы
14:38 · Испания. Ла Лига
Деку: «Де Йонг счастлив в «Барселоне»
14:24 · Испания. Ла Лига
Трансфер Мбаппе не повлияет на планы «Реала» на Эндрика
14:07 · Испания. Ла Лига
Мбаппе хочет презентацию в «Реале» как у Роналду
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Я отправлю тебя в больницу»: Макелеле угрожал Роналдиньо
13:11 · Германия. Бундеслига
Два испанских клуба хотят купить Горецку у «Баварии»
12:43 · Испания. Ла Лига
Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона
12:32 · Испания. Ла Лига
Кунде – о ничье с «Наполи»: «Учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна»
12:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» в январе хотел арендовать защитника «Униона»
11:31 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Я согласен с де Йонгом, СМИ действительно иногда лгут»
Все новости
Рекомендуем