Тарханов — о «Барселоне»: «С такой игрой сложно на что-то рассчитывать»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

По мнению специалиста, с такой невразумительной игрой «сине-гранатовым» будет сложно рассчитывать на что-то серьёзное.

«Мне не понравилась игра «Барселоны» с «Наполи». Осторожно играли футболисты каталонского клуба. С такой игрой команде сложно рассчитывать на что-то», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится 12 марта в Испании. Начало — в 23:00 по московскому времени. Отметим, что в последний раз каталонцы выигрывали Лигу чемпионов в 2015 году.