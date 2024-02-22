Рюдигер возобновил тренировки с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер возобновил тренировки со своей командой. Официальный сайт «королевского клуба» опубликовал фотографии, на которых было видно, как немец тренируется в общей группе.

Напомним, Рюдигер пропустил последние несколько матчей «Реала» из-за травмы бедра, которую получил в выездном поединке с «Хетафе». Главный тренер Карло Анчелотти был вынужден обходиться в последних играх не только без Рюдигера, а и без Давида Алабы и Эдера Милитао.

Рюдигер проводит свой второй сезон в футболке «королевского клуба» после трансфера из «Челси» на правах свободного агента.