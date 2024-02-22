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Кепа впал в депрессию после того, как проиграл конкуренцию Лунину

22 Февраля 2024 • 15:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага недоволен своим положением в команде. Напомним, испанский вратарь проиграл конкуренцию Андрею Лунину, который уже несколько недель является первым номером «королевского клуба».

По информации от Relevo, окружение Кепы сообщает, что вратарь в последнее время потерял улыбку и впал в депрессию. После своей травмы в ноябре, Аррисабалага не смог вернуться в основу «Реала». Также испанец уверен, что не получит вызов в национальную сборную на грядущий чемпионат Европы.

Напомним, Кепа выступает за «Реал» на правах аренды до конца сезона. Вратарь всё ещё принадлежит лондонскому «Челси».

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