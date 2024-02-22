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​Дани Алвес обжалует приговор суда – ему назначили 4,5 года тюрьмы

22 Февраля 2024 • 14:41 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес получил тюремный срок в 4 года и 6 месяцев. Известного бразильца признали виновным в сексуальном насилии – скандальный случай произошёл в конце 2022 года в ночном клубе.

Обвинители запрашивали для Алвеса 9 и 12 лет тюрьмы. Приговор суда оказался куда более мягким, но сторона футболиста все равно будет обжаловать решение.

«Четыре с половиной года – это лучше, чем девять или двенадцать, но мы будем апеллировать до конца», - сказал адвокат Инес Гвардиола, представляющая Дани Алвеса.

Отметим, что в мае Дани Алвесу исполнится 41 год.

​Дани Алвес планировал побег от тюрьмы

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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