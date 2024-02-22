Деку: «Де Йонг счастлив в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.

Функционер признался, что понимает де Йонга, который был в бешенстве из-за фейковых новостей о себе.

— Вокруг было много фейковой информации, он хотел прояснить ситуацию. Я вижу, что де Йонг счастлив в «Барсе». Он лучший футболист, который играет на топ-уровне, — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 26-летний нидерландец принял участие в 25 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 80 миллионов евро.