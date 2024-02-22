Трансфер Мбаппе не повлияет на планы «Реала» на Эндрика

Мадридский «Реал» не собирается менять свои планы на нападающего Эндрика, который должен прибыть в расположение команды летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, трансфер Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» не повлияет на положение Эндрика.

В «королевском клубе» пока не определились, оставят ли Эндрика в первой команде на следующий сезон, или же отправят в другой клуб на правах аренды.

Напомним, в 2022 году мадридский «Реал» выиграл конкуренцию за Эндрика у лондонского «Челси», который в последние момент отказался платить требуемую сумму компенсации бразильскому «Палмейрасу».