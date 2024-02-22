Мбаппе хочет презентацию в «Реале» как у Роналду

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готовится к переходу в мадридский «Реал». Звездный француз начал задумываться над своей презентацией в «королевском» клубе.

Как информирует El Chiringuito, 25-летний футболист желает, чтобы его представили в качестве игрока «сливочных» до старта чемпионата Европы – 2024. Кроме того, Мбаппе хочет презентацию в стиле той, что была у португальца Криштиану Роналду в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Килиан перейдет в мадридский гранд по окончании нынешнего сезона. Нападающий подпишет с «Реалом» долгосрочный трудовой договор на пять лет.

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