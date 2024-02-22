Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов покинуть команду по окончании сезона. По информации от издания Bild, хорват почти смирился с тем, что ему придётся попрощаться с «королевским клубом» летом.

Модрич должен покинуть «Реал» на правах свободного агента, ведь у футболиста летом истекает контракт. Лука не хочет оставаться футболистом ротации, поэтому намерен продолжить карьеру в другой команде.

Напомним, 38-летний Модрич ранее отказался от роли ассистента главного тренера Карло Анчелотти. Полузащитник считает, что способен и дальше продолжать выступать на высоком уровне, несмотря на свой возраст.