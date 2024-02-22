Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона

22 Февраля 2024 • 12:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов покинуть команду по окончании сезона. По информации от издания Bild, хорват почти смирился с тем, что ему придётся попрощаться с «королевским клубом» летом.

Модрич должен покинуть «Реал» на правах свободного агента, ведь у футболиста летом истекает контракт. Лука не хочет оставаться футболистом ротации, поэтому намерен продолжить карьеру в другой команде.

Напомним, 38-летний Модрич ранее отказался от роли ассистента главного тренера Карло Анчелотти. Полузащитник считает, что способен и дальше продолжать выступать на высоком уровне, несмотря на свой возраст.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
12:43
Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона
12:25
«Реал» в январе хотел арендовать защитника «Униона»
21 Февраля
23:40
Названа дата возвращения Куртуа к полноценным тренировкам с «Реалом»
21:40
Переход Эндрика в «Реал» не будет отложен до конца года
20:04
Хоселу пропустил тренировку «Реала»
19:26
​Карвахаль и Камавинга пропустят матч «Реала» - апелляции отклонены
16:07
Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу»
16:03
Рамос рассказал, будет ли праздновать, если забьёт в ворота «Реала»
16:00
Рамос — о возвращении на «Сантьяго Бернабеу»: «Я буду чувствовать себя как дома»
15:57
Рамос: «Реал» всегда является фаворитом в каждом турнире»
20 Февраля
21:42
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
21:04
Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в истории «Реала»
16:10
Бенитес оценил работу Анчелотти в «Реале»
15:36
Модрич ответил Анчелотти, который хочет сделать хорвата своим ассистентом
11:40
Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ
19 Февраля
20:01
Деменко — о Мбаппе: Игрок такого уровня — это явное усиление для «Реала»
19:39
Булыкин: «Мбаппе добавит «Реалу» мощи, скорости и голов»
15:10
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
15:04
Азар оценил уровень Беллингема
15:00
Азар рассказал, есть ли у него конфликт с Кроосом
14:48
Азар: «Думаю, Зидан способен добиться успеха во главе сборной Англии»
14:15
Азар ответил, действительно ли у него плохие отношения с Анчелотти
14:03
Азар назвал лучшего игрока в истории, это не Месси и не Роналду 1
11:46
Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»
11:25
Азар: «Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался»
10:59
Гиу: «Мы всегда хотим выиграть Ла Лигу, «Барселона» способна подвергнуть «Реал» давлению»
18 Февраля
23:49
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
19:15
​Два игрока «Реала» заработали дисквалификацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала»
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
12:43 · Испания. Ла Лига
Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона
12:32 · Испания. Ла Лига
Кунде – о ничье с «Наполи»: «Учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна»
12:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» в январе хотел арендовать защитника «Униона»
11:31 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Я согласен с де Йонгом, СМИ действительно иногда лгут»
11:03 · Испания. Ла Лига
Хави – о «Барселоне»: «Моё решение не изменится»
10:57 · Италия. Серия А
«Реал» придумал, кем заменить Модрича
10:33 · Испания. Ла Лига
Назван возможный клуб Модрича после «Реала»
08:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски оценил молодое поколение «Барселоны»
03:15 · Испания. Ла Лига
Деку: «Решение Хави - это личное решение»
21 Февраля
23:40 · Испания. Ла Лига
Названа дата возвращения Куртуа к полноценным тренировкам с «Реалом»
23:22 · Испания. Ла Лига
Деку: «У Ямаля есть качества гениального игрока»
21:40 · Испания. Ла Лига
Переход Эндрика в «Реал» не будет отложен до конца года
21:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер выбрал между Мбаппе и Холанном
21:08 · Англия. Премьер-лига
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем Гринвуда
20:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продолжает платить Месси 2
Все новости
Рекомендуем