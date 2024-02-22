Кунде – о ничье с «Наполи»: «Учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал результат первого матча с «Наполи» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, команды сыграли между собой вничью 1:1 в Италии.

«Ничью на выезде нельзя назвать плохим результатом, но учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна. Мы разочарованы, ведь играли хорошо. Особенно в первом тайме», – цитирует Кунде Barca Universal.

«Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 12 марта на домашнем стадионе. В последний раз «сине-гранатовые» играли в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.