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Кунде – о ничье с «Наполи»: «Учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна»

22 Февраля 2024 • 12:32 Комментировать
Барселона
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Хетафе
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24.02 18:15

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал результат первого матча с «Наполи» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, команды сыграли между собой вничью 1:1 в Италии.

«Ничью на выезде нельзя назвать плохим результатом, но учитывая то, как мы играли, команда не может быть довольна. Мы разочарованы, ведь играли хорошо. Особенно в первом тайме», – цитирует Кунде Barca Universal.

«Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 12 марта на домашнем стадионе. В последний раз «сине-гранатовые» играли в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

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