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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суд вынес приговор: Дани Алвес будет сидеть в тюрьме

22 Февраля 2024 • 12:27 Комментировать

Прошло заседание суда по делу экс-футболиста сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвеса. Игрока признали виновным в деле об изнасиловании.

Как информирует Instant Foot, звезду футбола приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Напомним, что Алвесу были выдвинуты обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Барселоны. После этого бразилец был заключен под стражу.

Дани является одним из самых титулованных футболистов в мире. В своей клубной карьере защитник поиграл за «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ». На его счету 126 матчей и восемь голов за сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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