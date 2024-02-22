Кунде: «Я согласен с де Йонгом, СМИ действительно иногда лгут»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде высказался насчёт недавней пресс-конференции хавбека Френки де Йонга, который раскритиковал СМИ за лживую информацию насчёт себя. Напомним, вокруг француза тоже ходит много слухов. Кунде связывают с летним уходом из «Барселоны», так как руководство якобы недовольно его выступлениями.

«Я согласен с Френки, СМИ действительно иногда лгут. Де Йонг должен был это высказать, и я думаю, что он оказался прав. Часто возникают неправильные ситуации», – цитирует француза журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кунде перебрался в «Барселону» летом 2022 года из другого испанского клуба – «Севильи».