Хави – о «Барселоне»: «Моё решение не изменится»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не планирует менять свое решение об уходе из клуба. Ранее он объявил, что покинет «сине-гранатовых» в конце сезона.

«Мое решение не изменится. Я уверен в том, что наш клуб нуждается в переменах. До июня еще несколько месяцев, думаю, мое решение было правильным и необходимым. Это самый лучший вариант для меня и «Барселоны», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам 25 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы на выезде сыграли вничью с «Наполи» со счетом 1:1.