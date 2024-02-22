Левандовски оценил молодое поколение «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски оценил молодое поколение футболистов «сине-гранатовых» после первого матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В команде много молодежи. Им нужно время, чтобы повысить свою значимость в еврокубках. У нынешней «Барселоны» огромный потенциал. Теперь у нас есть две недели для подготовки к ответной встрече.

Благодаря своему опыту я стараюсь помогать молодым партнерам. Хочу отметить Педри. Уверен, что дальше он будет играть еще лучше», - цитирует поляка газета Marca.

Матч в Неаполе завершился вничью со счетом 1:1. За каталонцев единственный гол забил Левандовски.