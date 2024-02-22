Деку: «Решение Хави - это личное решение»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку, в прошлом выступавший за клуб, прокомментировал будущую отставку Хави Эрнандеса. Наставник клуба заявил, что покинет свой пост в конце сезона, это случилось после неудачного матча против «Вильярреала», проигранного со счетом 3:5. По словам Деку, Хави принял личное решение, и он, Деку, лично очень сожалеет о предстоящей потере.

- Мне грустно из-за того, что Хави уйдет. Он - часть нашего проекта. Он приял самостоятельное решение, личное решение, - цитирует слова Деку calcionapoli1926.it.

Напомним, что Хави тренирует клуб с ноября 2021 года.