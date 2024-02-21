Названа дата возвращения Куртуа к полноценным тренировкам с «Реалом»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа приближается к возвращению на поле после тяжёлой травмы.

31-летний бельгийский футболист выбыл из строя в самом начале сезона. По сведениям журналиста Хавьера Бирланги, в среду Куртуа принял участие в командном занятии – пока речь идёт только об одном упражнении. Приступить к полноценным тренировкам в общей группе, как ожидают в «Реале», вратарь должен только в апреле.

Тибо Куртуа не провёл ни одного матча в текущем сезоне. В общей сложности он отыграл 230 поединков за мадридский гранд во всех турнирах, пропустив 219 голов и 91 раз сыграв «на ноль».