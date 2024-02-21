Деку: «У Ямаля есть качества гениального игрока»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, за счёт чего Ламин Ямаль выделяется на общем фоне.

16-летний вингер стал самым молодым в истории игроком, вышедшим в стартовом составе в матче плей-офф Лиги чемпионов. В эти минуты «Барселона» играет на выезде против «Наполи».

Перед началом встречи журналисты спросили у Деку о секрете успеха восходящей суперзвезды каталонцев: «В нём есть нечто особенное. Он обладает качествами гениального игрока, умственными способностями, что позволяет ему менять ситуацию на поле. Однако, конечно, мы должны быть осторожны с ним», – сказал в интервью Sky Sport спортивный директор «сине-гранатовых».

Следить за ходом матча «Наполи» – «Барселона» можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.