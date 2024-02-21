Переход Эндрика в «Реал» не будет отложен до конца года

Нападающий «Палмейраса» Эндрик сменит клуб летом, как и планировалось.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что переход 17-летнего футболиста в мадридский «Реал» может быть отложен до конца 2024 года. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, эти сведения не соответствуют действительности. Эндрик пополнит ряды «сливочных» в июле, когда отметит 18-летие. Окружение форварда считает, что форвард не останется в «Палмейрасе» на вторую половину года с вероятностью 100%.

Напомним, что «Реал» оформил трансфер Эндрика ещё в конце 2022 года. Стоимость сделки оценивается в 45 млн евро без учёта возможных бонусов.