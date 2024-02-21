«Барселона» продолжает платить Месси

Финансовое положение «Барселоны» далеко от оптимального. Ранее мы уже сообщали, что по величие зарплатной ведомости «сине-гранатовые» являются вторым клубом Европы после «ПСЖ».

Испанский Sport отмечает, что «Барселона» по-прежнему продолжает платить деньги некоторым бывшим игрокам, в том числе Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Жорди Альбе (сейчас они выступают за «Интер Майами»). Связано это с тем, в период пандемии коронавируса «сине-гранатовые» договорились с футболистами об отсрочке платежей. Каталонцы до сих пор не рассчитались с игроками.

В среду «Барселона» проведёт матч Лиги чемпионов против «Наполи», не пропустите текстовую трансляцию.

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