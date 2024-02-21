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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу пропустил тренировку «Реала»

21 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Форвард мадридского «Реала» Хоселу пропустил тренировку команды перед матчем с «Севильей». Об этом сообщает Madrid Xtra.

Источник отметил, что предстоящий поединок пропустят Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер и Джуд Беллингем, которые продолжают восстанавливаться после травм.

В текущем сезоне 33-летний Хоселу принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и сделал четыре ассиста.

Встреча 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Севильей» пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу

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