Кубо: «У Мбаппе хороший уровень испанского, он готовится…»

Лидер атаки «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо признался, что разговаривал с Килианом Мбаппе по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

«Когда я разговаривал с ним, заметил, что у него хороший уровень испанского. Он готовится…» - приводит слова Кубо RadioMARCA.

Ранее стало известно, что Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком «королевского» клуба. Француз будет получать от 15 до 20 миллионов евро плюс бонусы.

Планируется, что контракт между сторонами будет подписан сроком на пять лет, при этом оклад футболиста в «Реале» будет расти каждый год.

Мбаппе в данный момент выступает за «ПСЖ». Трансферная стоимость чемпиона мира оценивается в 180 миллионов евро.