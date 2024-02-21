​Карвахаль и Камавинга пропустят матч «Реала» - апелляции отклонены

Комитет по проведению соревнований в Испании отклонил апелляции «Реала» на карточки, которые в последнем матче против «Райо Вальекано» (ничья 1:1) получили защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Эдуардо Камавинга.

Таким образом, Карвахаль и Камавинга пропустят ближайший матч «Реала» в Ла Лиге против «Севильи». Об этом рассказывает издание Sport.

Даниэль Карвахаль не сыграет против «Севильи» из-за удаления в мадридском дерби, а Эдуардо Камавинга – из-за перебора карточек жёлтого цвета.

Матч «Реал» - «Севилья» стартует 25 февраля в 23:00 по московскому времени.