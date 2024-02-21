Хави — претендент на звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес номинирован на звание лучшего тренера чемпионата Испании по итогам февраля.

Помимо Хави, за награду будут бороться Кике Санчес Флорес («Севилья») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).

Стоит сказать, что в текущем месяце «Барселона», «Севилья» и «Атлетик» выиграли по два матча и один раз сыграли вничью.

Напомним, ранее рулевой каталонского клуба сообщил, что покинет свой пост предстоящим летом.

По итогам 25 сыгранных матчей на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги идет мадридский «Реал». На второй позиции располагается «Жирона», а замыкает тройку «Барселона».