Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн хочет принять участие сразу в трёх международных турнирах за один сезон

21 Февраля 2024 • 18:30 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн признался, что хочет сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я сделаю всё, чтобы сыграть на Олимпиаде. Проведение Игр в Париже – это нечто исключительное», — сказал Гризманн Le Monde.

По правилам Олимпиады, составы команд формируются из футболистов не старше 23 лет, но могут включать трёх игроков старше этого возраста.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Кроме Игры Гризманну предстоит сыграть на чемпионате Европы в Германии. Евро пройдёт с 14 июня по 14 июля в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе и городе Франкфурт-на-Майне.

Помимо этих турниров Гризманн в составе «Атлетико» участвует в розыгрыше Лиги чемпионов. Испанский клуб в первом матче 1/8 финала уступил «Интеру» (0:1). 32-летний француз может сыграть сразу в трёх международных турнирах за один сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Олимпиада Лига Чемпионов Антуан Гризманн евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
20:04 · Испания. Ла Лига
Хоселу пропустил тренировку «Реала»
19:30 · Испания. Ла Лига
Кубо: «У Мбаппе хороший уровень испанского, он готовится…»
19:26 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль и Камавинга пропустят матч «Реала» - апелляции отклонены
19:08 · Испания. Ла Лига
Хави — претендент на звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге
18:30 · Испания. Ла Лига
Гризманн хочет принять участие сразу в трёх международных турнирах за один сезон
18:20 · Германия. Бундеслига
​Тухель – реальный кандидат для «Барселоны» 1
17:38 · Испания. Ла Лига
Гризманн травмировался впервые за два года
17:29 · Испания. Ла Лига
​Появилась информация о сроках восстановления Гризманна
17:22 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» раскрыл диагноз Гризманна
17:14 · Испания. Ла Лига
Терёхин — о Захаряне: Ничего страшного, если он уйдёт в аренду в любой европейский чемпионат
16:52 · Испания. Ла Лига
Президент «Бетиса» Аро: «Наше предложение Гидо Родригесу по новому контракту истекло»
16:35 · Италия. Серия А
Осимхен выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч с «Барселоной»
16:32 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе атаковали вопросами о «Реале»
16:25 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе заметили в Барселоне
16:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уступает лишь одной команде по общей сумме зарплат футболистов слухи
Все новости
Рекомендуем