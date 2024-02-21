Гризманн хочет принять участие сразу в трёх международных турнирах за один сезон

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн признался, что хочет сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я сделаю всё, чтобы сыграть на Олимпиаде. Проведение Игр в Париже – это нечто исключительное», — сказал Гризманн Le Monde.

По правилам Олимпиады, составы команд формируются из футболистов не старше 23 лет, но могут включать трёх игроков старше этого возраста.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Кроме Игры Гризманну предстоит сыграть на чемпионате Европы в Германии. Евро пройдёт с 14 июня по 14 июля в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе и городе Франкфурт-на-Майне.

Помимо этих турниров Гризманн в составе «Атлетико» участвует в розыгрыше Лиги чемпионов. Испанский клуб в первом матче 1/8 финала уступил «Интеру» (0:1). 32-летний француз может сыграть сразу в трёх международных турнирах за один сезон.