Гризманн травмировался впервые за два года

«Атлетико» потерял Антуана Гризманна – нападающий получил травму. Мадридский клуб уже назвал диагноз 32-летнего француза, ожидается, что футболист пропустит несколько недель.

Удивительно, что Гризманн получил повреждение впервые за долгое время. В прошлый раз французский футболист проводил время в лазарете в сезоне 2021/2022 – с декабря по февраль.

Напомним, что во вторник «Атлетико» проводил гостевой матч Лиги чемпионов против «Интера». Мадридская команда потерпела поражение в Италии с минимальным счётом 0:1.

В сезоне 2023/2023 Гризманн поучаствовал в 36 официальных матчах «Атлетико». На счету француза 18 голов и семь голевых передач на партнёров.