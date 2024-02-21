​Появилась информация о сроках восстановления Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил повреждение лодыжки во вторничном матче Лиги чемпионов против «Интера». «Матрасники» раскрыли диагноз Гризманна, но ничего не сообщили о сроках его восстановления.

Как сообщает Relevo, Гризманн пропустит ближайшие матчи «Атлетико» против «Альмерии» (Ла Лига) и «Атлетика» (Кубок Испании). Отмечается, что француз надеется восстановиться к ответной игре против «Интера», которая состоится 13 марта.

В 36 официальных матчах сезона 2023/2024 Антуан Гризманн забил 18 голов и отдал семь результативных передач на партнёров.