​«Атлетико» раскрыл диагноз Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн угодил в лазарет «Атлетико» с травмой. Именно поэтому француз был заменён ближе к завершению второго тайма матча Лиги чемпионов против «Интера».

На официальном сайте «Атлетико» сообщается о том, что у Гризманна выявили умеренное растяжение связок лодыжки. Сроки восстановления француза «матрасники» не раскрывают.

Напомним, что во вторник «Атлетико» проиграл в гостях у «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/2024 Антуан Гризманн поучаствовал в 36 официальных матчах «Атлетико». В них нападающий записал на свой счёт 18 голов и семь результативных передач на партнёров.