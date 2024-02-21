Президент «Бетиса» Аро: «Наше предложение Гидо Родригесу по новому контракту истекло»

Президент «Бетиса» Анхель Аро высказался о ситуации с контрактом полузащитника Гидо Родригеса, который ближайшим летом может стать свободным агентом.

«Наше предложение Гидо Родригесу по новому контракту истекло. Если он захочет остаться, ему придётся самому начать переговоры, но на менее выгодных условиях», – цитирует Аро итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее Родригес находился в шорт-листе каталонской «Барселоны». Вполне возможно, что «сине-гранатовые» ближайшим летом пригласят 29-летнего футболиста на правах свободного агента.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Гидо отметился одним голом в 14 матчах.