​Мбаппе атаковали вопросами о «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был замечен в аэропорту Барселоны – футболист покидает Испанию, где он, похоже, отдохнул какое-то время. В аэропорту Мбаппе уделил какое-то время фанатам, которые просили у него автографы и фото. При этом француза ожидаемо атаковали вопросами о «Реале». Впрочем, Килиан не стал что-либо отвечать – вопросы были им проигнорированы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи о намерении уйти из клуба по завершению сезона. Ожидается, что звёздный нападающий летом станет футболистом мадридского «Реала».

Отметим, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступает с лета 2017 года.

Мбаппе заметили в Барселоне

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