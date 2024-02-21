​Мбаппе заметили в Барселоне

Звёздного футболиста «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе заметили в аэропорту Барселоны. Бейсболка и солнцезащитные очки не помогли 25-летнему игроку скрыться от фанатов. Журналист Виктор Наварро даже опубликовал видео, на котором Мбаппе раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками.

Мбаппе приехал в аэропорт, чтобы улететь из Барселоны, где, судя по всему, он провёл несколько дней.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 25 февраля. В этот день команда Луиса Энрике будет принимать «Ренн» в рамках Лиги 1.

Стоит отметить, что слухи активно связывают Килиана Мбаппе с летним переходом в «Реал».

​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»