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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мбаппе заметили в Барселоне

21 Февраля 2024 • 16:25 Комментировать

Звёздного футболиста «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе заметили в аэропорту Барселоны. Бейсболка и солнцезащитные очки не помогли 25-летнему игроку скрыться от фанатов. Журналист Виктор Наварро даже опубликовал видео, на котором Мбаппе раздаёт автографы и фотографируется с болельщиками.

Мбаппе приехал в аэропорт, чтобы улететь из Барселоны, где, судя по всему, он провёл несколько дней.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 25 февраля. В этот день команда Луиса Энрике будет принимать «Ренн» в рамках Лиги 1.

Стоит отметить, что слухи активно связывают Килиана Мбаппе с летним переходом в «Реал».

​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»

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