«Барселона» уступает лишь одной команде по общей сумме зарплат футболистов

Стало известно, какую сумму «Барселона» ежегодно тратит на зарплаты футболистов.

Как утверждает журналист Адриа Солдевила, каждый год каталонский клуб тратит на выплаты игрокам 505 миллионов евро. По данным источника, больше «Барселоны» тратит только «ПСЖ», у которого на зарплаты заложено 529 миллионов евро.

При этом сообщается, что в бюджет «Барселоны» включены выплаты бывшим футболистам команды, в числе которых Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

После 25 туров подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 54 очка.