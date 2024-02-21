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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу»

21 Февраля 2024 • 16:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, в ближайшем туре чемпионата Испании «Севилье» предстоит сыграть на выезде против мадридского «Реала».

«Возвращение на «Сантьяго Бернабеу»? Я точно буду чувствовать себя как дома. Я провёл там много лет, переживая самые важные моменты своей карьеры. У меня остались прекрасные воспоминания о людях, болельщиках и товарищах по команде. Это будет уникальный момент, я буду очень эмоциональным», – цитирует Рамоса DAZN.

За 16 лет в составе мадридского «Реала» Рамос четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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