Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, в ближайшем туре чемпионата Испании «Севилье» предстоит сыграть на выезде против мадридского «Реала».

«Возвращение на «Сантьяго Бернабеу»? Я точно буду чувствовать себя как дома. Я провёл там много лет, переживая самые важные моменты своей карьеры. У меня остались прекрасные воспоминания о людях, болельщиках и товарищах по команде. Это будет уникальный момент, я буду очень эмоциональным», – цитирует Рамоса DAZN.

За 16 лет в составе мадридского «Реала» Рамос четырежды становился победителем Лиги чемпионов.