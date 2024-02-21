Рамос рассказал, будет ли праздновать, если забьёт в ворота «Реала»

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос рассказал, станет ли праздновать гол в ворота своего бывшего клуба мадридского «Реала», если ему удастся забить. «Королевский клуб» примет «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу» на выходных в рамках ближайшего тура чемпионата Испании.

«Если забью в ворота «Реала», то не стану праздновать», – коротко ответил Рамос в беседе с DAZN.

Напомним, Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 года. В составе «королевского клуба» испанский защитник четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Также Серхио пять раз становился с командой чемпионат Испании.