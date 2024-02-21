Рамос — о возвращении на «Сантьяго Бернабеу»: «Я буду чувствовать себя как дома»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился эмоциями от предстоящего возвращения на домашний стадион «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, испанский футболист выступал за «сливочных» с 2005 по 2021 год.

— Я точно буду чувствовать себя как дома. Я провел там много лет, переживая самые важные моменты своей карьеры, и у меня остались прекрасные воспоминания о людях, болельщиках и товарищах по команде. Это будет уникальный момент, — цитирует Рамоса Madrid Xtra.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.

26 февраля «Севилья» сыграет на выезде с «Реалом» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск.