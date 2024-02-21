Рамос: «Реал» всегда является фаворитом в каждом турнире»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос оценил шансы «королевского клуба» на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Реал» Мадрид всегда является фаворитом в каждом турнире. В конце концов, они находятся в хорошей форме. В команде много лидеров и футболистов исключительного уровня», – цитирует Рамоса Madrid Xtra.

В чемпионате Испании мадридский «Реал» лидирует с отрывом в 6 очков от второго места, на котором находится «Жирона». В Лиге чемпионов команда Анчелотти обыграла «РБ Лейпциг» на выезде в первом матче ⅛ финала.

Напомним, ранее «Реал» выиграл Суперкубок Испании, но затем вылетел из кубка.